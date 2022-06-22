Появился законопроект о флаге и гимне России на всех спортивных мероприятиях

Депутаты комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесли законопроект, которым предусмотрено поднятие флага России на всех физкультурных и спортивных мероприятиях.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комитете.

«Законопроектом предлагается расширить перечень организаций, на зданиях или территориях которых постоянно вывешен российский флаг, в перечень должны войти все объекты спорта и организации, являющиеся субъектами физической культуры и спорта, независимо от форм с

Также предлагается всегда поднимать государственный флаг РФ во время официальных физкультурных и спортивных мероприятий. И, кроме того, на их открытии всегда должен исполняться государственный гимн РФ», — говорится в сообщении.

«Уже много лет ключевые государственные символы России подвергаются очевидной дискриминации в международном спорте. Размещение российского флага на зданиях спортивных объектов, поднятие его во время спортивных мероприятий — это будет одним из способов снизить негативный эффект от недружественной политики к фундаментальным ценностям российского общества.

То же самое касается исполнения российского гимна. Мы должны иметь возможность проявлять гордость за страну всегда, в те дни, часы и минуты, когда нам это необходимо.

Государственный флаг — это важная часть истории и культуры страны, и сейчас, когда наша страна и наши спортсмены стали объектами посягательств недружественных стран, возникает необходимость в проявлении особого внимания и уважения к государственному флагу и гимну Российской Федерации.