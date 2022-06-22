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51 минуту назад

Россию признали соблюдающей антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО на 100%

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Конференция сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте признала Россию соблюдающей конвенцию на максимально высокую оценку - 100%. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Россию признали соблюдающей антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО на 100%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду в Нью-Дели прошло заседание президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. В мероприятии принимала участие российская делегация, возглавляемая министром спорта РФ Олегом Матыциным. В ходе заседания российская делегация выступила с инициативой учреждения специальной антидопинговой премии ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта. Первое награждение планируется провести в 2023 году на открытии девятой сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.

Российские представители впервые вошли в состав всех главных органов конвенции: президиум, комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте и группу независимых экспертов. В состав комитета по утверждению проектов на период 2022-2023 годов наряду с Россией вошли представители Италии, Барбадоса, Индии и Замбии, председателем переизбран представитель ОАЭ Рима Алхосани.

Матыцин был переизбран заместителем председателя президиума на новый срок. В состав президиума также входят Доминиканская Республика, Китайская Народная Республика, Сенегал, Великобритания, Саудовская Аравия.

Конвенция ЮНЕСКО, подписанная 191 государством, является уникальным глобальным инструментом борьбы с допингом в спорте.

Около спорта,Олег Матыцин,Минспорт России,ЮНЕСКО,
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