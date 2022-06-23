Суд предъявил врачам Марадоны обвинение в убийстве

Восемь врачей легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны предстанут перед судом на родине по обвинению в убийстве, согласно постановлению, опубликованному 22 июня после завершения расследования его смерти в ноябре 2020 года из-за остановки сердца, сообщает Reuters.

В 236-страничном документе судья поставил под сомнение поведение, активное или бездействующее, каждого из обвиняемых, которое привело и способствовало достижению плачевного результата.

В постановлении отмечается, что восемь человек, включая врачей, медсестер и психолога, которые ухаживали за Марадоной, обвиняются в «обычном убийстве», серьезном обвинении, которое означает умышленное лишение жизни.

Комиссия, назначенная для расследования смерти Марадоны, пришла к выводу, что медицинская команда звезды футбола действовала «неподобающим, неадекватным и безрассудным образом». В свою очередь, обвиняемые отрицают свою ответственность за смерть Марадоны. Судья сказал, что адвокаты некоторых ходатайствуют о прекращении дела.