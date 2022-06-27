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1 час назад

Правительство РФ утвердило список соревнований, на которых понадобится карта болельщика

ТАССиещё 1

Карта болельщика в предстоящем сезоне понадобится для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и финального матча Кубка России по футболу. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство утвердило список соревнований, доступных с Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Распоряжение вступит в силу 4 июля для пяти стадионов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, - "Екатеринбург-Арена", "Нижний Новгород", "Ростов-Арена", "Солидарность-Арена" в Самаре и "Фишт" в Сочи.

1 декабря распоряжение вступит в силу для стадионов "Открытие-Арена" в Москве и "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, принимавших матчи чемпионата мира в России, а также для остальных арен клубов, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.

Изменения в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", которые касаются работы персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований, вступили в силу 1 июня 2022 года. С 4 июля карта болельщика станет доступна для оформления на портале госуслуг.

Около спорта,Правительство РФ,
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