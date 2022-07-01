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1 час назад

Экс-футболист ЦСКА Алдонин подал в суд на московских судебных приставов

Матч ТВ

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин подал в суд на московских судебных приставов. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Алдонин подал в суд на московских судебных приставов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший футболист сборной России недоволен, что они не исполняют обязательства по возврату денежных средств, которых спортсмен лишился в результате мошенничества. В 2014 году Алдонин вложился в банк «Замоскворецкий» на 47,3 миллиона рублей. В этом же году банк потерял лицензию, а владельцы вывели со счетов 2,5 миллиарда рублей.

Сообщается, что Алдонин в 2017 году выиграл дом стоимостью 6 миллионов рублей и половину квартиры (7 миллионов рублей) у сообщника фигуранта дела, однако приставы не сумели выставить недвижимость на торги, потеряв документы. Алдонин обратился с исковым заявлением в суд.

От нечестных действий «Замоскворецкого» пострадали также Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, которые обратились в суд с коллективным заявлением на МВД на сумму 124 миллиона рублей.

Ранее Алдонин подавал заявление в суд против МВД, ссылаясь на некачественное расследование дела.

За профессиональную карьеру Алдонин выступал в «Роторе», ЦСКА, «Мордовии». На его счету 29 матчей в сборной России.

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