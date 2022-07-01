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1 час назад

Волейболистка рассказала о покорившем иностранцев российском продукте

Lenta.ruиещё 1

Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский «Альба Блаж», рассказала о продукте, который покорил иностранных одноклубниц. Ее слова приводит Sport24.

Российская волейболистка: румыны в восторге от наших сырков
Фото: Б.Ю. АлександровБ.Ю. Александров

«Я привозила команде глазированные сырки "Б.Ю. Александров". Девчонкам очень понравились эти сырки. Они просили меня привезти еще», — рассказала 23-летняя спортсменка.

Она призналась, что в Румынии ей не хватает творога и пельменей, и обратила внимание на то, что в остальном довольна местной кухней.

Руссу известна по выступлениям за «Заречье-Одинцово», а также «Протон» в Суперлиге. В 2021 году она перешла в «Альбу Блаж» и стала победительницей чемпионата Румынии в составе команды. На счету спортсменки также два золота Универсиады вместе со сборной России.

В 2019 году бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо рассказал об особенностях русской кухни. Специалист заявил, что его удивил борщ.

Около спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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