«Сам виноват». Кожевников — о задержании вратаря Федотова

«Просто так у нас никого не принимают. Значит, где-то он напорол. Подозревают в уклонении от армии? Не встал на учёт. У нас есть Конституция. Он сам виноват. Это может сказаться плохо на его карьере. Однако, думаю, люди разберутся с этой ситуацией.