Стали известны подробности задержания голкипера Федотова

«Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в камуфляже и масках, остальные были в штатском. Один из них показал удостоверение Ване и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно около минуты — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-либо опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, посадили Ваню в фургон. Он сказал, чтобы бы мы ехали на место на такси, а затем с нами свяжется», — рассказала корреспондент «Матч ТВ».