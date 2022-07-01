Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+33° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Стали известны подробности задержания голкипера Федотова

Газета.Ru

Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов был задержан после тренировки в Ледовом дворце Санкт-Петербурга людьми без опознавательных знаков, которые погрузили хоккеиста в фургон.

Стали известны подробности задержания голкипера Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Матч ТВ» в течение двух дней снимал специальных репортаж с российским вратарем. Задержание произошло 1 июля после съемки тренировки.

«Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в камуфляже и масках, остальные были в штатском. Один из них показал удостоверение Ване и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно около минуты — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-либо опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, посадили Ваню в фургон. Он сказал, чтобы бы мы ехали на место на такси, а затем с нами свяжется», — рассказала корреспондент «Матч ТВ».

Напомним, что 25-летний Федотов в составе ЦСКА в этом сезоне одержал победу в Кубке Гагарина, после чего подписал контракт с «Филадельфией».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о задержании Федотова.

Около спорта,Иван Федотов,Александр Кожевников,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители