Стали известны подробности задержания голкипера Федотова

Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов был задержан после тренировки в Ледовом дворце Санкт-Петербурга людьми без опознавательных знаков, которые погрузили хоккеиста в фургон.
«Матч ТВ» в течение двух дней снимал специальных репортаж с российским вратарем. Задержание произошло 1 июля после съемки тренировки.
«Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в камуфляже и масках, остальные были в штатском. Один из них показал удостоверение Ване и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно около минуты — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-либо опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, посадили Ваню в фургон. Он сказал, чтобы бы мы ехали на место на такси, а затем с нами свяжется», — рассказала корреспондент «Матч ТВ».
Напомним, что 25-летний Федотов в составе ЦСКА в этом сезоне одержал победу в Кубке Гагарина, после чего подписал контракт с «Филадельфией».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о задержании Федотова.