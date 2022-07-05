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38 минут назад

Источник: голкипера Федотова могли отправить в армию за купленный военный билет

Чемпионат.com

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов мог быть отправлен в армию за купленный военный билет.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», скандал с вратарём может быть связан с задержанием в апреле 2022 года бывшего полицейского Фарита Самигуллина. По версии следствия, он несколько лет помогал спортсменам избежать армии, готовя для них военные билеты.

При обыске у подозреваемого забрали телефон, оказавшийся важной уликой. В нём следователи обнаружили переписку, связанную с военным билетом Федотова. Голкипер выступал в Уфе за «Салават Юлаев» в 2016 — 2019 годы, а Самигуллин был в контакте со многими игроками клуба. Отмечается, что Федотов хотел купить военный билет перед заключением контракта с ЦСКА, где требовали этот документ.

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Вероятно, следователи давно знали о проблемах с билетом Федотова, но не спешили его задерживать. Всё изменилось после решения вратаря покинуть Россию для выступления за «Филадельфию Флайерз». Сообщается, что, по предварительной версии, военный билет игрока оказался ненастоящим.

Около спорта,Видео,Иван Федотов,
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