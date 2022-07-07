Полуфиналист Уимблдона Кирьос высказался об обвинениях в нападении

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об обвинениях в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари, передает si.com.

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Теннисист должен предстать перед судом 2 августа за инцидент, произошедший в прошлом году. Сообщается, что тогда он грубо схватил свою возлюбленную. Информация об этом появилась во время турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

«Конечно, у меня много мыслей, я многое хочу сказать. Но юристы посоветовали мне этого не делать. Понимаю, что у всех вопросы, но я не могу сейчас ничего говорить», — заявил теннисист.

Австралийский теннисист вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв в четвертьфинале представителя Чили Кристиана Гарина, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Для Кирьоса этот полуфинал станет первым в рамках турниров Большого шлема. За выход в финал он поборется с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее сообщалось, что австралийская теннисистка, 44-я ракетка мира Айла Томлянович раскритиковала журналистов за вопросы о своем бывшем возлюбленном — тоже теннисисте из Австралии Нике Кирьосе — после ее поражения в четвертьфинале Уимблдона.