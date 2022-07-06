Адебайор рассказал «интимную» историю про Аршавина

"Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг из соседнего кабинета врачей слышны звуки, которые обычно раздаются во время секса.



Оказывается, там был Аршавин и смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно.



Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! – заявил он.