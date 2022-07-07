Павлюченко осудил Адебайора за слова об Аршавине

«Эммануэль вроде взрослый человек. И зачем такое говорить? Нельзя этого делать ни в студии, ни на камеру, ни в интервью. Нельзя выносить такой сор из избы. Это не красит человека.



Мне мало верится, что Аршава мог смотреть порно в перерыве. Ну что за бред? Может, Адебайор опять пошутил. А может, Андрей когда-то там в раздевалке на тренировке включил или показал подобное видео, а Адебайор приукрасил и сказал, что это было на игре.



Ну как это возможно? Заходишь в перерыве в раздевалку. Тренер дает установки, а ты смотришь порно в этот момент? Я же очень хорошо знаю Адебайора. Он приукрашивает. Видать, хотел сыграть на позитиве или рассмешить.



У меня столько историй, которые я могу рассказать про него. Но их, наверное, нельзя рассказывать, и я же не делаю этого. Надо как-то думать своей головой, что ты говоришь и кому», — приводит слова Павлюченко Sport24.