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1 час назад

Экс-форвард "Тоттенхэма" Павлюченко осудил Адебайора за слова об Аршавине

Газета.Ruиещё 1

Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал слова бывшего партнера по лондонскому клубу Эммануэя Адебайора.

Павлюченко осудил Адебайора за слова об Аршавине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее тоголезец вспомнил, как однажды Андрей Аршавин во времена выступлений за лондонский «Арсенал» смотрел порно в перерыве матча.

«Эммануэль вроде взрослый человек. И зачем такое говорить? Нельзя этого делать ни в студии, ни на камеру, ни в интервью. Нельзя выносить такой сор из избы. Это не красит человека.

Мне мало верится, что Аршава мог смотреть порно в перерыве. Ну что за бред? Может, Адебайор опять пошутил. А может, Андрей когда-то там в раздевалке на тренировке включил или показал подобное видео, а Адебайор приукрасил и сказал, что это было на игре.

Ну как это возможно? Заходишь в перерыве в раздевалку. Тренер дает установки, а ты смотришь порно в этот момент? Я же очень хорошо знаю Адебайора. Он приукрашивает. Видать, хотел сыграть на позитиве или рассмешить.

У меня столько историй, которые я могу рассказать про него. Но их, наверное, нельзя рассказывать, и я же не делаю этого. Надо как-то думать своей головой, что ты говоришь и кому», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Напомним, Адебайор выступал вместе с Аршавиным за «Арсенал», а с Павлюченко — за «Тоттенхэм».

41-летний Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Помимо «Арсенала», он выступал за петербургский «Зенит», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.

С 2022 года Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

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