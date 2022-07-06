Михаил Мишустин высказался о ситуации в спорте

«Наши спортсмены столкнулись с сильнейшим давлением со стороны коллективного Запада одними из первых. Хотя казалось, что спорт всегда должен быть вне политики. Ограничения направлены в первую очередь на то, чтобы исключить Россию из международных организаций, отнять право на проведение чемпионатов, и, самое несправедливое, лишить наших ребят возможности побороться за лидерство на крупных турнирах.



По сути нам нужна действенная и абсолютно независимая система спортивной подготовки и наших национальных соревнований. И при этом важно всегда оставаться открытыми для иностранных партнеров, которые, как и мы, считают, что спорт – это про взаимное уважение и про дружбу, а не про подковерные игры и нечестную борьбу, когда сильнейших вытесняют под предлогом политики», – сказал Мишустин.