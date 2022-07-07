Тарасова высказалась по продаже пива на российских стадионах

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка!» — заявила она. Тарасова посчитала, что это приведет к дракам. Тренер призвала зрителей наслаждаться действием на спортивных аренах.