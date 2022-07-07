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1 час назад

Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в интервью изданию «Спорт-экспресс», что в России не следует продавать пиво на спортивных мероприятиях.

Тарасова: «Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Татьяна Тарасова подчеркнула, что распитие спиртных напитков, даже легких, может привести к печальным последствиям. Она полагает, что фанатам должно быть достаточно того, что происходит на поле, им следует следить за игрой, а не употреблять алкоголь.

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей», - уточнила тренер.

Издание напомнило, что в январе 2005 года в России был принят закон, согласно которому была ограничена розничная продажа пива. В мае 2022 года московские власти в тестовом режиме разрешили продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента в общественных местах, в том числе, и на стадионах.

Как отразится на спорте возврат спиртного на стадионы?

Тарасова ранее дала совет попавшему в сложную ситуацию хоккеисту Ивану Федотову. Она порекомендовала ему «никуда не высовываться».

Около спорта,Иван Федотов,Татьяна Тарасова,Правительство Москвы,
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