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1 час назад

Губерниев выбрал между Тарасовой и Собчак в споре о пиве на стадионах

Lenta.ruиещё 2

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался на тему продажи пива на российских стадионах. Его слова приводит Metaratings.ru.

Губерниев выбрал между Тарасовой и Собчак в споре о пиве на стадионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губерниев выбрал в споре сторону журналистки Ксении Собчак, посчитав, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова была не права.

«Вообще, не надо плохо думать о русских людях. Если они пьют такой напиток, то сразу должны дебоширить? По-моему нет. И с экономической точки зрения я тоже за то, чтоб пиво продавалось», — выступил он.

7 июля Тарасова заявила, что нельзя продавать пиво на стадионах, так как это приведет к дракам. В ответ на ее высказывание Собчак высмеяла тренера.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Татьяна Тарасова,Ксения Собчак,Правительство Москвы,
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