Меган Рапино поддержала задержанную в России Бриттни Грайнер

Футболистка «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино на церемонии награждения Президентской медалью свободы в Белом доме отдала дань уважения баскетболистке Бриттни Грайнер, находящейся в российской тюрьме. Рапино предстала на церемонии в пиджаке, на лацкане которого были вышиты инициалы Бриттни Грайнер — БГ — и цветок. В своих социальных сетях Рапино выложила фотографию лацкана, подписав её: «БГ, мы тебя любим».