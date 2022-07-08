Собчак высмеяла слова Татьяны Тарасовой

«Ну понимаете, мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем. Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце», – написала Собчак в своём телеграм-канале.