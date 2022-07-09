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2 часа назад

Никита Нагорный: на ЧЕ в Швейцарии нам с трибун бросали деньги, мол, купите себе еды

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный ответил, боится ли возможных провокаций в случае допуска россиян к международным соревнованиям.

Российский спортсмен рассказал о провокации в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас провокации были, я помню, в Швейцарии, мы выступали на чемпионате Европы в Берне, когда нам кричали: «Вы там какие-то не такие русские, кидали нам деньги, мол, купите себе еды, у вас денег нет». С трибун прямо. Мы переживали такие моменты.

Здесь же вопрос идёт от адекватности людей. Конечно, сейчас немножечко спорт, так скажем, обесценился. Даже вот сегодня я вспоминал девиз олимпийский, где добавили слово «вместе». И, в итоге, получается такая ситуация. Поэтому всему своё время. Будем смотреть, как дальше пойдёт ситуация. Но я могу сказать за себя, за спортсменов из команды, ребята, на самом деле, держатся очень стойко, тренируются, готовятся», — сказал Нагорный на видео «РИА Новости Спорт».

Около спорта,Никита Нагорный,
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