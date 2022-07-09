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50 минут назад

«Страшно за Кирилла»: тренер Капризова о запрете въезда хоккеиста в США

Майк Габриелян

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал ситуацию с российским форвардом Кириллом Капризовым. Об этом сообщает The Athletic.

«Страшно за Кирилла»: тренер Капризова о запрете въезда хоккеиста в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тренер Капризова заявил, что ему «страшно» за Кирилла.

«Мы надеемся, что все разрешится правильно», — заявил Эвасон.

Издание пишет, что Кирилл Капризов попал в «пугающую ситуацию, связанную с его военными обязанностями». Хоккеист сейчас находится в России и, «согласно источникам в лиге, ему было отказано в возвращении в Соединенные Штаты».

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Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия в отношении 24-летнего игрока. Капризова якобы подозревают в покупке военного билета. Однако отец спортсмена опроверг эту информацию.

При этом источник в НХЛ рассказал, что Капризов уехал из России в Дубай и пытался вернуться в США, но не смог въехать, поскольку не получил визу.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года, он перешел туда из ЦСКА. В нынешнем розыгрыше НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача.

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