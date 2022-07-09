«Страшно за Кирилла»: тренер Капризова о запрете въезда хоккеиста в США

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал ситуацию с российским форвардом Кириллом Капризовым. Об этом сообщает The Athletic.

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Тренер Капризова заявил, что ему «страшно» за Кирилла.

«Мы надеемся, что все разрешится правильно», — заявил Эвасон.

Издание пишет, что Кирилл Капризов попал в «пугающую ситуацию, связанную с его военными обязанностями». Хоккеист сейчас находится в России и, «согласно источникам в лиге, ему было отказано в возвращении в Соединенные Штаты».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия в отношении 24-летнего игрока. Капризова якобы подозревают в покупке военного билета. Однако отец спортсмена опроверг эту информацию.

При этом источник в НХЛ рассказал, что Капризов уехал из России в Дубай и пытался вернуться в США, но не смог въехать, поскольку не получил визу.