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1 час назад

Фанаты "Зенита" освистали группу "Би-2" после матча за Суперкубок против "Спартака"

Газета.Ru

Фанаты петербургского «Зенита» освистали группу «Би-2» после матча за Суперкубок России против московского «Спартака».

Фанаты "Зенита" освистали группу "Би-2" после матча за Суперкубок
Фото: ТАССТАСС

Музыкант Егор Бортник, известный как Лева Би-2 вышел на выступление в шарфе московского клуба. В ответ на свист Лева Би-2 поднял вверх спартаковский шарф.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита».

В первом тайме счет открыл Иван Сергеев. Через пять минут преимущество сине-бело-голубых удвоил Малком. Сразу после перерыва отличился Вендел, а под занавес матча окончательный счет на табло установил Кассьерра.

Футбол. Суперкубок России

«Зенит» — «Спартак» — 4:0

Голы: 1:0 — Сергеев, 29, 2:0 — Малком, 34, 3:0 — Вендел, 46, 4:0 — Кассьерра, 90+3.

«Зенит» стал семикратным обладателем трофея, догнав по этому показателю московский ЦСКА.

Изначально красно-белые планировали бойкотировать матч, но позже выступили с заявлением, в котором заявили о своем решении сыграть.

Около спорта,Егор Бортник,Иван Сергеев,Зенит,Спартак,
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