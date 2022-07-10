В Санкт-Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак».

С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.

Видео с этими высказыванием опубликовало Ura.ru в своем Telegram-канале.

В чем именно причина такого поступка болельщиков – неизвестно. Как написала Газета.Ru, Лева Би-2 вышел на сцену в шарфе «Спартака», чем, возможно, вызвал негодование у петербуржцев.

«Это хорошо. Но гонорар Би-2 все равно получат. Это плохо. А все потому, что кто-то из высоких руководителей Санкт-Петербурга очень боится Шнура», – отметили в Telegram-канале МИГ.

Отмечается, что изначально в финале матча должна была выступить группировка «Ленинград», однако концерт сорвался за несколько дней до игры.

Накануне игроки петербургской футбольной команды «Зенит» разгромили московский ФК «Спартак» в матче за Суперкубок России. Встреча проходила на домашнем стадионе «Зенита» в Петербурге.

Напомним, российская рок-группа «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова призвала перестать травить рок-группу «Би-2» после того, как музыканты отказались выступать в Омске на сцене.