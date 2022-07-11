Татьяна Навка опубликовала фото с оружием

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка разместила в соцсетях свою фотографию с винтовкой. Об этом пишет «Чемпионат».

«Русская женщина должна уметь все», — подписала пост Навка.

По данным издания, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сделала это фото во время посещения тира.

Соцсети

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о российских спортсменах, которые меняют гражданство. Она призвала не реагировать столь резко на их поступки и не называть «всех подряд предателями».