Татьяна Навка опубликовала фото с оружием

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка разместила в соцсетях свою фотографию с винтовкой. Об этом пишет «Чемпионат».
«Русская женщина должна уметь все», — подписала пост Навка.
По данным издания, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сделала это фото во время посещения тира.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о российских спортсменах, которые меняют гражданство. Она призвала не реагировать столь резко на их поступки и не называть «всех подряд предателями».
При этом, по мнению Навки, мировое фигурное катание «загнется» без россиян, которым запретили выступать на международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.