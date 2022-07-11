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1 час назад

«Русская женщина должна уметь все»: Татьяна Навка опубликовала фото с оружием

Алиса Селезнёва

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка разместила в соцсетях свою фотографию с винтовкой. Об этом пишет «Чемпионат».

Татьяна Навка опубликовала фото с оружием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Русская женщина должна уметь все», — подписала пост Навка.

По данным издания, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сделала это фото во время посещения тира.

Соцсети

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о российских спортсменах, которые меняют гражданство. Она призвала не реагировать столь резко на их поступки и не называть «всех подряд предателями».

Песков рассказал о трудной жизни Навки в США

При этом, по мнению Навки, мировое фигурное катание «загнется» без россиян, которым запретили выступать на международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.

Около спорта,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,
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