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1 час назад

«Сексуально и не вульгарно»: Медведева удивила фанатов новым откровенным фото

Никита Бородкин

Фигуристка Евгения Медведева порадовала фанатов новым откровенным фото. Как сообщает «Чемпионат.com», в своих соцсетях она опубликовала снимок, на котором позирует в простом комплекте нижнего белья черного цвета и пиджаке.

Медведева удивила фанатов новым откровенным фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свой пост она сопроводила провокационной подписью в виде эмодзи с черной кошкой. Среди фанатов публикация вызвала ожесточенные споры — одни поддерживали Медведеву, а другие наоборот, стали критиковать ее «распущенное поведение».

t.me/jmedvedevaj_official

Так, некоторые подписчики решили, что фигуристка готова идти на все, чтобы привлечь внимание, причем делает Женя это «вульгарно и некрасиво».

«Женя уже не знает, как внимание к себе привлечь. Жажда дешевого и быстрого хайпа», «Прямо во все тяжкие пустилась», «Призывы к сексу от фигуристок мне неинтересны», — писали они.

Другие же выступили в защиту девушки — они восхитились эстетикой новой фотографии.

«Я сейчас расплачусь от этой красотищи», «Сексуальность за гранью!», «Объективно — сексуально и не вульгарно», — удивились подписчики фотографией.

Около спорта,Евгения Медведева,
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