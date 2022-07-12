Губерниев усомнился в футбольных навыках Плющенко

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что фигурист и тренер Евгений Плющенко ведет переговоры с одной из футбольных команд Медиалиги. Его слова передает «Чемпионат».
«Если Плющенко будет бить по воротам, то ему еще надо забить — я вратарь века. Евгений, как мне кажется, гениальный фигурист, а футболист так себе. Поэтому ему нужно будет постараться», — сказал Губерниев.
В СМИ появлялась информация, что Плющенко может присоединиться к команде Медиалиги FC Broke Boys.
Напомним, 25 июня команда блогеров «Амкал» сыграла товарищеский матч против московского «Динамо». Бело-голубые разгромили соперника со счетом 5:0. Победный мяч в составе столичного клуба забил хоккеист Александр Овечкин.