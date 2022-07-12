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40 минут назад

«Может произойти что угодно»: журналист о деле Капризова

Елена Прошина

Журналист финской газеты Iltalehti Маркку Йокисипиля прокомментировал ситуацию российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и ряда других хоккеистов из РФ, подозреваемых в покупке военных билетов. Его слова приводит «Чемпионат».

«Может произойти что угодно»: журналист о деле Капризова
Фото: ReutersReuters

Йокисипиля уверен, что история Капризова является лишь «небольшим кусочком общей картины».

«Заслуги российских спортсменов отныне ничего не значат. Сейчас может произойти все что угодно», — добавил он.

По мнению журналиста, известные игроки являются «одной из тех групп, которым было проще уклоняться от выполнения воинских обязанностей», поскольку им разработали разные схемы обхода службы в армии, но теперь в «опасности могут оказаться сотни хоккеистов». Йокисипиля считает, что сейчас выделили лишь часть из них, чтобы создать «поучительную историю».

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Напомним, что ранее стали известны имена хоккеистов, которых подозревают в незаконно оформленных военных билетов. В их числе оказались Иван Федотов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов, Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев.

Около спорта,Владислав Лукин,Иван Федотов,Павел Карнаухов,Кирилл Капризов,Михаил Воробьев,
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