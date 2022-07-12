«Может произойти что угодно»: журналист о деле Капризова

«Заслуги российских спортсменов отныне ничего не значат. Сейчас может произойти все что угодно», — добавил он.

По мнению журналиста, известные игроки являются «одной из тех групп, которым было проще уклоняться от выполнения воинских обязанностей», поскольку им разработали разные схемы обхода службы в армии, но теперь в «опасности могут оказаться сотни хоккеистов». Йокисипиля считает, что сейчас выделили лишь часть из них, чтобы создать «поучительную историю».