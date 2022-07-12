«Может произойти что угодно»: журналист о деле Капризова

Журналист финской газеты Iltalehti Маркку Йокисипиля прокомментировал ситуацию российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и ряда других хоккеистов из РФ, подозреваемых в покупке военных билетов. Его слова приводит «Чемпионат».
Йокисипиля уверен, что история Капризова является лишь «небольшим кусочком общей картины».
«Заслуги российских спортсменов отныне ничего не значат. Сейчас может произойти все что угодно», — добавил он.
По мнению журналиста, известные игроки являются «одной из тех групп, которым было проще уклоняться от выполнения воинских обязанностей», поскольку им разработали разные схемы обхода службы в армии, но теперь в «опасности могут оказаться сотни хоккеистов». Йокисипиля считает, что сейчас выделили лишь часть из них, чтобы создать «поучительную историю».
Напомним, что ранее стали известны имена хоккеистов, которых подозревают в незаконно оформленных военных билетов. В их числе оказались Иван Федотов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов, Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев.