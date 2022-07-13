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1 час назад

Хоккей или соцсети: судьба самой красивой хоккеистки в мире

Александр Котлеткин

Экс-голкипера канадского хоккейного клуба Bluewater Hawks Микайлу Демайтер неофициально называют самой красивой хоккеисткой в мире. Впрочем, несмотря на то, что девушка уже оставила этот вид спорта в пользу модельной карьеры, американка продолжает удерживать этот титул в соцсетях.

1/13 Экс-голкипера канадского хоккейного клуба Bluewater Hawks Микайлу Демайтер неофициально называют самой красивой хоккеисткой в мире
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
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2/13 Впрочем, несмотря на то, что девушка уже оставила этот вид спорта в пользу модельной карьеры, североамериканка продолжает удерживать этот титул в соцсетях
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
3/13 Микайла Демайтер - родилась 14 мая 2000 года в Вудбридже (крупный пригородный поселок в Вогане, Онтарио, Канада, на границе с Торонто)
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
4/13 С детства девушка мечтала играть в хоккей и целеустремленно шла к своей цели
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
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5/13 Уже во взрослом возрасте, когда североамериканка защищала ворота команды Bluewater Hawks из Онтарио, выступающей в Провинциальной женской хоккейной лиге, на ее внешность обратили внимания пользователи интернета
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
6/13 Благодаря природной красоте блондинка стала крайне популярной в соцсетях
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
7/13 Перед Микайлой стал выбор – продолжить играть в хоккей или попробовать себя в качестве модели. 21 апреля 2019 года хоккеистка объявила о завершении спортивной карьеры
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
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8/13 «Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!» — написала Демайтер у себя на странице в социальной сети
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
9/13 Несколько лет спустя, несмотря на крайне успешную модельную карьеру и миллионы поклонников, девушка продолжает выходить на лед, правда, уже ради своего удовольствия
Фото: Соцсети Микайлы Демайтер
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Микайла Демайтер - родилась 14 мая 2000 года в Вудбридже (крупный пригородный поселок в Вогане, Онтарио, Канада, на границе с Торонто). С детства девушка мечтала играть в хоккей и целеустремленно шла к своей цели. Уже во взрослом возрасте, когда североамериканка защищала ворота команды Bluewater Hawks из Онтарио, выступающей в Провинциальной женской хоккейной лиге, на ее внешность обратили внимания пользователи интернета. Благодаря природной красоте блондинка стала крайне популярной в соцсетях.

Перед Микайлой стал выбор – продолжить играть в хоккей или попробовать себя в качестве модели. 21 апреля 2019 года хоккеистка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!» — написала Демайтер у себя на странице в социальной сети.

Несколько лет спустя, несмотря на крайне успешную модельную карьеру и миллионы поклонников, девушка продолжает выходить на лед, правда, уже ради своего удовольствия.

Около спорта,Фото,
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