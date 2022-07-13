Хоккей или соцсети: судьба самой красивой хоккеистки в мире

Экс-голкипера канадского хоккейного клуба Bluewater Hawks Микайлу Демайтер неофициально называют самой красивой хоккеисткой в мире. Впрочем, несмотря на то, что девушка уже оставила этот вид спорта в пользу модельной карьеры, американка продолжает удерживать этот титул в соцсетях.

Микайла Демайтер - родилась 14 мая 2000 года в Вудбридже (крупный пригородный поселок в Вогане, Онтарио, Канада, на границе с Торонто). С детства девушка мечтала играть в хоккей и целеустремленно шла к своей цели. Уже во взрослом возрасте, когда североамериканка защищала ворота команды Bluewater Hawks из Онтарио, выступающей в Провинциальной женской хоккейной лиге, на ее внешность обратили внимания пользователи интернета. Благодаря природной красоте блондинка стала крайне популярной в соцсетях.

Перед Микайлой стал выбор – продолжить играть в хоккей или попробовать себя в качестве модели. 21 апреля 2019 года хоккеистка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!» — написала Демайтер у себя на странице в социальной сети.