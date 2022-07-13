Валуев высказался на тему смены спортсменами гражданства

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в интервью «РИА Новости» высказался на тему смены спортсменами гражданства в условиях антироссийских санкций.
Он отказался их осуждать, но предупредил, что в будущем они могут пожалеть о своем решении, а в России «исторически не принято прощать предательство».
Валуев не стал отрицать, что спортсмены станут менять гражданство РФ на другое, чтобы продолжать участвовать в международных турнирах. При этом он уверен, что данное явление не будет массовым, но все равно станет «идеологическим проигрышем России как страны».
«Я бы не хотел здесь оправдывать тех, кто соберется поступить именно так. Потому что всегда удобно рассуждать постфактум. Как говорится, бог судья тем, кто все-таки примет такое решение. Но будет ли в их жизни итоговая завоеванная олимпийская медаль сладкой? Не придется ли коротать жизнь в забвении на чужбине?» — вопросил Валуев.
Он добавил, что в России в силу менталитета простить могут практически все, кроме предательства, и в будущем сменившим гражданство, дороги в страну уже не будет.