Валуев высказался на тему смены спортсменами гражданства

«Я бы не хотел здесь оправдывать тех, кто соберется поступить именно так. Потому что всегда удобно рассуждать постфактум. Как говорится, бог судья тем, кто все-таки примет такое решение. Но будет ли в их жизни итоговая завоеванная олимпийская медаль сладкой? Не придется ли коротать жизнь в забвении на чужбине?» — вопросил Валуев.