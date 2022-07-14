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44 минуты назад

Николай Валуев: «Санкции будут сняты с российских спортсменов очень не скоро. Идет глобальное переустройство мира»

Sports.ru

Николай Валуев поделился мнением о том, когда будут сняты санкции с российских спортсменов.

Николай Валуев: «Идет глобальное переустройство мира»
Фото: Sports.ruSports.ru

– Очень не скоро. Идет глобальное переустройство мира, и в спорте, как и в других сферах, скорее всего, тоже будут создаваться новые международные альянсы. Которые, может быть, станут альтернативой Олимпийским играм и Международному олимпийскому комитету. Но пока это сложно представить, потому что это очень дорого.

И это зависит не только от России, в подобной ситуации должны оказаться еще несколько крупных стран, которые откровенно сказали бы МОК: «Идите вы лесом, мы лучше создадим что-то свое».

Мы знаем, как Всемирное антидопинговое агентство умеет абсолютно безапелляционно дисквалифицировать целыми сборными. Понятно, что не само, а через МОК. И сам президент МОК Томас Бах красиво говорит: «Все же страны подписали этот договор с WADA. А я только подчиняюсь этому договору. И поэтому мы должны выписать им волчий билет».

Бах – функционер большого спортивного и политического образования. Надгосударственного. И не надо забывать, что МОК по большому счету никому юридически не принадлежит. Это контора, которая имеет свой бюджет, в общем-то, неподотчетный никому. И делает все, что хочет. Как можно такое терять

Сегодня я не вижу ничего радужного для нашего спорта. Но это не означает, что мы не будем развивать спорт и не будем выступать. У нас есть отдельные победы в международных спортивных судах у саночников и бобслеистов, наши профессиональные теннисисты и боксеры выступают на кортах и рингах, хоккеисты играют в престижной НХЛ.

Надо уповать на то, что многие понимают: мировой спорт без России – это как-то даже немного и не спорт. Это нелегитимные звания и медали, потому что в турнирах не участвуют сильнейшие спортсмены мира.

Это понимают абсолютно все – и сами зарубежные спортсмены, и чиновники. Но ничего с этим сейчас нельзя поделать.

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– У вас есть уверенность в том, что нас допустят на Олимпиаду-2024 в Париже? Или шансы невелики?

– Это такой зыбкий вопрос. Если опираться только на ситуацию на Украине, в ближайшее время – нет. Сомневаюсь в этом. Это же еще не скоро закончится. Я очень бы хотел, чтобы я ошибался, – сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ.

Около спорта,Томас Бах,Николай Валуев,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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