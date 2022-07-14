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1 час назад

Депутат Журова о пиве на стадионах: «Многие будут против, потому что считают, что нация спаивается»

Sports.ru

Светлана Журова высказалась о продаже пива на стадионах.

Журова прокомментировала возвращение пива на стадионы
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев сообщил, что Госдума осенью рассмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы.

«Я не знаю о том, что осенью будут в Госдуме обсуждать возвращение пива на стадионы. У меня по этому поводу позиция н

Многие будут против возвращения пива на стадионы, потому что считают, что нация спаивается. Болельщикам и бизнесменам это выгодно, и они хотят алкоголь на аренах. Возможно, будет пиво на каких-то определенных соревнованиях, а где-то будут ограничения.

Допускаю, что правительство РФ будет само определять, куда возвращать пиво и вносить изменения в те стандарты, которые уже есть. Если будут видеть, что пошло что-то не так, то подзаконные акты можно будет быстро поменять. Это не как менять целые законы, что всегда очень непросто», – сказала депутат Госдумы.

Около спорта,Александр Алаев,Светлана Журова,Госдума,Правительство РФ,
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