Журова прокомментировала возвращение пива на стадионы

«Я не знаю о том, что осенью будут в Госдуме обсуждать возвращение пива на стадионы. У меня по этому поводу позиция н

Многие будут против возвращения пива на стадионы, потому что считают, что нация спаивается. Болельщикам и бизнесменам это выгодно, и они хотят алкоголь на аренах. Возможно, будет пиво на каких-то определенных соревнованиях, а где-то будут ограничения.

Допускаю, что правительство РФ будет само определять, куда возвращать пиво и вносить изменения в те стандарты, которые уже есть. Если будут видеть, что пошло что-то не так, то подзаконные акты можно будет быстро поменять. Это не как менять целые законы, что всегда очень непросто», – сказала депутат Госдумы.