Губерниев рассказал о своем конфликте с Бузовой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился подробностями своего конфликта с Ольгой Бузовой. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Конфликт состоялся в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" летом 2021 года. Тогда неудачные шутки и комментарии со стороны Губерниева довели телеведущую до слёз.
По словам Дмитрия, после конфликта он несколько раз пытался помириться с Ольгой, но получал от неё отказ. Примириться им помогло вмешательство Тины Канделаки. Дмитрий Губерниев уверен, что благодаря помощи Канделаки конфликт остался в прошлом. Впрочем, отношения между ними всё равно остались натянутыми.
Напомним, что ранее Дмитрий Губерниев заявил, что из Ольги Бузовой получился бы прекрасный спортивный директор.