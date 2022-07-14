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1 час назад

Губерниев рассказал о своем конфликте с Бузовой

Елена Прошина

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился подробностями своего конфликта с Ольгой Бузовой. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Губерниев рассказал о своем конфликте с Бузовой
Фото: матч твматч тв

Конфликт состоялся в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" летом 2021 года. Тогда неудачные шутки и комментарии со стороны Губерниева довели телеведущую до слёз.

По словам Дмитрия, после конфликта он несколько раз пытался помириться с Ольгой, но получал от неё отказ. Примириться им помогло вмешательство Тины Канделаки. Дмитрий Губерниев уверен, что благодаря помощи Канделаки конфликт остался в прошлом. Впрочем, отношения между ними всё равно остались натянутыми.

Напомним, что ранее Дмитрий Губерниев заявил, что из Ольги Бузовой получился бы прекрасный спортивный директор.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Тина Канделаки,
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