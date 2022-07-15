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1 час назад

Роднина одной фразой оценила выпад Тутберидзе в адрес американского журналиста

Lenta.ruиещё 5

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина одной фразой оценила выпад заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дейва Лиза. Ее слова приводит Sport24.

Роднина одной фразой оценила выпад Тутберидзе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», — посоветовала Роднина.

Ранее 14 июля Тутберидзе в своих соцсетях раскритиковала Лиза, написав, что у него нет ни совести, ни чести. По ее мнению, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

Около спорта,Этери Тутберидзе,Ирина Роднина,Госдума,
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