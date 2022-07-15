Роднина одной фразой оценила выпад Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина одной фразой оценила выпад заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дейва Лиза. Ее слова приводит Sport24.

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», — посоветовала Роднина.

Ранее 14 июля Тутберидзе в своих соцсетях раскритиковала Лиза, написав, что у него нет ни совести, ни чести. По ее мнению, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.