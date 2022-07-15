Американский журналист ответил на критику Тутберидзе в свой адрес

Американский журналист Дейв Лис в социальных сетях ответил на критику в свой адрес со стороны заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Фото: РИА «Новости»/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) РИА «Новости»/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаста», — написал американец.

Напомним, Тутберидзе эмоционально высказалась в адрес автора блога The Skating Lesson Дейва Лиса под одним из постов в соцсети. По мнению российского тренера, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.

Лис известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США, а ее дочь Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным пройдет просмотр в федерации этой страны.

В 2020 году Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером по версии Международного союза конькобежцев (ISU).