Американский журналист ответил на критику Тутберидзе в свой адрес

Американский журналист Дейв Лис в социальных сетях ответил на критику в свой адрес со стороны заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаста», — написал американец.
Напомним, Тутберидзе эмоционально высказалась в адрес автора блога The Skating Lesson Дейва Лиса под одним из постов в соцсети. По мнению российского тренера, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.
Лис известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США, а ее дочь Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным пройдет просмотр в федерации этой страны.
В 2020 году Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером по версии Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее Татьяна Тарасова назвала правильным то, что Этери Тутберидзе ответила на нападки Дэйва Лиса.