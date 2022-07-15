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2 часа назад

Олимпийская чемпионка Вайцеховская считает странным выпад Тутберидзе в адрес американского блогера

Газета.Ruиещё 3

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала критический выпад заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в адрес американского блогера Дейва Лиса.

Вайцеховскую удивили слова Тутберидзе об американском блогере
Фото: ТАССТАСС

Напомним, Тутберидзе эмоционально высказалась в адрес автора блога The Skating Lesson под одним из постов в соцсети. По мнению российского тренера, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.

«Очередной виток интернет-разборок между американским блогером Дейвом Лисом и Этери Тутберидзе и очередные досужие комментарии, кто из них более прав.

Хотя на самом деле проблема лежит совершенно в иной плоскости: когда воедино сходится целый ряд фактов, которые, замечу, не оспариваются (просмотр российских фигуристов федерацией США, заключенный между спортсменами брак, дающий право партнеру на американское гражданство, и т.д.), журналист вполне имеет право трактовать эти факты так, как представляется ему логичным.

Если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это, или нет. Поэтому столь резкий комментарий со стороны тренера выглядит как минимум странно», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Лис известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США, а ее дочь Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным пройдет просмотр в федерации этой страны.

В 2020 году Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Лис в ответ на критику заявил, что Тутберидзе понравился его подкаст.

Около спорта,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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