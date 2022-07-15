Вайцеховскую удивили слова Тутберидзе об американском блогере

«Очередной виток интернет-разборок между американским блогером Дейвом Лисом и Этери Тутберидзе и очередные досужие комментарии, кто из них более прав.



Хотя на самом деле проблема лежит совершенно в иной плоскости: когда воедино сходится целый ряд фактов, которые, замечу, не оспариваются (просмотр российских фигуристов федерацией США, заключенный между спортсменами брак, дающий право партнеру на американское гражданство, и т.д.), журналист вполне имеет право трактовать эти факты так, как представляется ему логичным.



Если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это, или нет. Поэтому столь резкий комментарий со стороны тренера выглядит как минимум странно», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.