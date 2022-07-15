Тихонов: «Я бы закрыл Западу газ на пару недель»

«С Запада уже многие пошли на поклон, но будь бы моя воля, я бы им закрыл газ на пару недель – и тогда приползли бы все на коленях к нам.



Вы посмотрите, что про нас говорят в биатлоне норвежцы, что им противны россияне, наш флаг. Когда я был первым вице-президентом СБР (Союза биатлонистов России), все вставали, когда я заходил, потому что представлял великую державу. А мы сейчас ходим с протянутой рукой. Все ведомства спортивные наши молчат.



Биатлон отстранили от международных соревнований, легкую атлетику тоже, но никакой реакции нет. Разве это нормально? Мы можем развиваться внутри своей страны, у нас очень много регионов имеют нормальные стадионы. Раньше проводилась Спартакиада народов СССР, все области и края ехали на это соревнование – это была малая Олимпиада и праздник.



Мы смогли провести Олимпиаду-1980 в Москве, она была лучшей. Мы все можем сами! Нужны нормальные предложения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России. У нас стадион на первенстве города в Новосибирске по легкой атлетике был забит», – рассказал Тихонов.