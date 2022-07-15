Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Тихонов о санкциях: «Будь бы моя воля, я бы закрыл Западу газ на пару недель – все приползли бы к нам на коленях»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о санкциях против российского спорта.

Тихонов: «Я бы закрыл Западу газ на пару недель»
Фото: Sports.ruSports.ru

«С Запада уже многие пошли на поклон, но будь бы моя воля, я бы им закрыл газ на пару недель – и тогда приползли бы все на коленях к нам.

Вы посмотрите, что про нас говорят в биатлоне норвежцы, что им противны россияне, наш флаг. Когда я был первым вице-президентом СБР (Союза биатлонистов России), все вставали, когда я заходил, потому что представлял великую державу. А мы сейчас ходим с протянутой рукой. Все ведомства спортивные наши молчат.

Биатлон отстранили от международных соревнований, легкую атлетику тоже, но никакой реакции нет. Разве это нормально? Мы можем развиваться внутри своей страны, у нас очень много регионов имеют нормальные стадионы. Раньше проводилась Спартакиада народов СССР, все области и края ехали на это соревнование – это была малая Олимпиада и праздник.

Мы смогли провести Олимпиаду-1980 в Москве, она была лучшей. Мы все можем сами! Нужны нормальные предложения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России. У нас стадион на первенстве города в Новосибирске по легкой атлетике был забит», – рассказал Тихонов.

Около спорта,Александр Тихонов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители