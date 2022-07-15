Губерниев обратился к Тутберидзе на фоне скандала с американским журналистом

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса. Слова Губерниев передают "РИА Новости Спорт".

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Напомним, Тутберидзе эмоционально высказалась в адрес автора блога The Skating Lesson под одним из постов в соцсети. По мнению российского тренера, журналист не уважает остальных, так как сам ничего не добился.

"Нашим тренерам и руководителям федерации зачастую не хватает открытости. Мы скучаем по комментариям Этери Георгиевны. Она многие вещи не объясняет, не работает в тесной связке с журналистами и общественным мнением. Ей надо быть более открытой, а закрытость порождает домыслы", — сказал Губерниев.

Лис известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США, а ее дочь Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным пройдет просмотр в федерации этой страны.