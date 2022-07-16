Названа дата прощания с Ярцевым

Прощание с бывшим главным тренером сборной России и московского футбольного клуба "Спартак" Георгием Ярцевым пройдет 19 июля в академии красно-белых. Об этом ТАСС сообщил чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мирзоян в субботу.

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"Прощание состоится во вторник в академии "Спартака", - сказал Мирзоян. Собеседник агентства не стал уточнять место захоронения Ярцева.

Ярцев ушел из жизни 15 июля, ему было 74 года. В период игровой карьеры он выступал на позиции нападающего. Ярцев играл за костромской и столичный "Спартак", смоленскую "Искру", московские "Локомотив" и "Москвич". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР 1979 года, в 1980 году вместе с красно-белыми Ярцев стал серебряным призером чемпионата СССР.