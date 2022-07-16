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3 часа назад

Прощание с Георгием Ярцевым пройдет в академии футбольного клуба "Спартак" 19 июля

ТАССиещё 2

Прощание с бывшим главным тренером сборной России и московского футбольного клуба "Спартак" Георгием Ярцевым пройдет 19 июля в академии красно-белых. Об этом ТАСС сообщил чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мирзоян в субботу.

Названа дата прощания с Ярцевым
Фото: ТАССТАСС

"Прощание состоится во вторник в академии "Спартака", - сказал Мирзоян. Собеседник агентства не стал уточнять место захоронения Ярцева.

Ярцев ушел из жизни 15 июля, ему было 74 года. В период игровой карьеры он выступал на позиции нападающего. Ярцев играл за костромской и столичный "Спартак", смоленскую "Искру", московские "Локомотив" и "Москвич". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР 1979 года, в 1980 году вместе с красно-белыми Ярцев стал серебряным призером чемпионата СССР.

В качестве тренера Ярцев работал в столичных клубах "Красная Пресня", "Спартак", "Динамо" и "Торпедо", волгоградском "Роторе" и молдавском "Милсами". Вместе со "Спартаком" Ярцев стал чемпионом России 1996 года, в этом же году команда вышла в финал Кубка России. "Динамо" под руководством Ярцева стало финалистом Кубка России в 1999 году. С 2003 по 2005 год Ярцев возглавлял сборную России.

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