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1 час назад

Губерниев: Малиновский грезил небом, небо его и забрало

Илья Родин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» рассказал о биатлонисте Игоре Малиновском, которой погиб при крушении частного вертолета на Камчатке. Он сказал, что спортсмен был очень светлым человеком, у него могло быть большое будущее.

Губерниев: Малиновский грезил небом, небо его и забрало
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я очень любил этого парня. Это большая трагедия для меня лично. Он был очень светлым человек — открытые глаза, красивая улыбка», - пояснил Дмитрий Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что Малиновский мог сделать хорошую карьеру в биатлоне. Как юниор он себя полностью реализовал, но позднее ему из-за проблем со здоровьем пришлось уйти из спорта.

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Губерниев уточнил, что сложности нередко бывают у молодых атлетов. Они обусловлены чрезмерной физической нагрузкой в большом спорте, которую выдерживают далеко не все.

«Малиновского манило небо, он грезил небом. Игорь много рассказывал, как будет летать. Я так надеялся, что его ждет замечательная карьера пилота. Небо его и забрало», - сказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета на Камчатке погибли летчик и два его пассажира. За штурвалом воздушного судна был экс-биатлонист Игорь Малиновский.

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