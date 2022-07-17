Губерниев: Малиновский грезил небом, небо его и забрало

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» рассказал о биатлонисте Игоре Малиновском, которой погиб при крушении частного вертолета на Камчатке. Он сказал, что спортсмен был очень светлым человеком, у него могло быть большое будущее.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я очень любил этого парня. Это большая трагедия для меня лично. Он был очень светлым человек — открытые глаза, красивая улыбка», - пояснил Дмитрий Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что Малиновский мог сделать хорошую карьеру в биатлоне. Как юниор он себя полностью реализовал, но позднее ему из-за проблем со здоровьем пришлось уйти из спорта.

Губерниев уточнил, что сложности нередко бывают у молодых атлетов. Они обусловлены чрезмерной физической нагрузкой в большом спорте, которую выдерживают далеко не все.

«Малиновского манило небо, он грезил небом. Игорь много рассказывал, как будет летать. Я так надеялся, что его ждет замечательная карьера пилота. Небо его и забрало», - сказал телеведущий.