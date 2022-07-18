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1 час назад

Жена Ивана Федотова обратилась с посланием от мужа

Никита Бородкин

Супруга вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова Надежда обратилась с посланием от мужа, который сейчас проходит срочную службу в Вооруженных Силах РФ. Как сообщает «Чемпионат.com», он передал слова благодарности всем, кто откликается на историю спортсмена.

«Благодарю всех своих болельщиков в эту трудную минуту, любителей хоккея, подписчиков за незримую поддержку, за комментарии под публикациями в СМИ. Ребята, спасибо, что не оставляете мою ситуацию без внимания!» — передала она слова супруга в соцсетях.

Федотов также поблагодарил профессиональное сообщество за «точку зрения, какой бы она не была». Хоккеист также отметил, что он ценит внимание людей к ситуации, которое дает ему «силу и веру в наилучший исход».

Адвокат рассказал, чем занимается в армии хоккеист Федотов

Напомним, что Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В результате его госпитализировали в 1469 военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Северодвинске, откуда перевели в учебную роту.

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