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1 час назад

Александр Емельяненко рассказал, в каком случае придет на помощь брату Федору

Елена Прошина

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскрыл детали своих отношений с братом Федором. Об этом боец рассказал изданию TOFIGHT.RU.

Александр Емельяненко рассказал, в каком случае придет на помощь брату Федору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спортсмена, братья давно не общаются.

«Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше, нежели, чем вместе, он это озвучивал и говорил. То, что он скучает, что он жалеет, что все так произошло, это все для красного словца, для вас, чтобы не выглядеть плохим. Мы нигде не пересекаемся. Если вдруг будет ему тяжело, туго, плохо, конечно, я ему приду на помощь. Пока у него все замечательно, хорошо, он зарабатывает деньги, у него все есть, много лизоблюдов рядом с ним, которые прилипают, а потом пропадают в неизвестном направлении», – заявил Александр.

Напомним, что Федор Емельяненко – экс-четырехкратный чемпион по боевым искусствам и девятикратный чемпион России по боевому самбо. На его счету 40 победных боев и всего шесть поражений. Свой последний бой спортсмен провёл против американца Тимоти Джонсона и выиграл в первом раунде.

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