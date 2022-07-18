Александр Емельяненко рассказал, в каком случае придет на помощь брату Федору

«Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше, нежели, чем вместе, он это озвучивал и говорил. То, что он скучает, что он жалеет, что все так произошло, это все для красного словца, для вас, чтобы не выглядеть плохим. Мы нигде не пересекаемся. Если вдруг будет ему тяжело, туго, плохо, конечно, я ему приду на помощь. Пока у него все замечательно, хорошо, он зарабатывает деньги, у него все есть, много лизоблюдов рядом с ним, которые прилипают, а потом пропадают в неизвестном направлении», – заявил Александр.