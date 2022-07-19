Экс-глава Союза биатлонистов России отреагировал на каминг-аут Касаткиной

«Дарья - симпатичная и интересная девушка, но это ее личное дело выкладывать такие вещи. Кому она теперь из мужиков нужна? Теперь все это предано огласке, и я сомневаюсь, что кто-то захотел бы быть с ней», - сказал Тихонов.