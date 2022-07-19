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1 час назад

«Кому она теперь из мужиков нужна?»: Тихонов о каминг-ауте Касаткиной

Алиса Селезнёва

Олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов посетовал, что сделавшую каминг-аут теннисистку Дарью Касаткину теперь «на захотят мужики». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-глава Союза биатлонистов России отреагировал на каминг-аут Касаткиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая ракетка России Дарья Касаткина ранее рассказала, что встречается с девушкой.

Она подчеркнула, что «жить в шкафу» долгое время - сложно и не имеет смысла.

«Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное», - заявила она.

Комментируя признание Касаткиной, Тихонов заявил, что отрицательно относится к «нетрадиционным связям» и «категорически не признает» геев и лесбиянок.

«Дарья - симпатичная и интересная девушка, но это ее личное дело выкладывать такие вещи. Кому она теперь из мужиков нужна? Теперь все это предано огласке, и я сомневаюсь, что кто-то захотел бы быть с ней», - сказал Тихонов.

Около спорта,Дарья Касаткина,Александр Тихонов,
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