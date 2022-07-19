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53 минуты назад

Литвинова поддержала сделавшую каминг-аут Касаткину

Мария Иванова

Режиссер и актриса Рената Литвинова назвала мужественным поступок теннисистки Дарьи Касаткиной, сделавшей каминг-аут. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Литвинова поддержала сделавшую каминг-аут Касаткину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первая ракетка России Дарья Касаткина ранее рассказала, что встречается с девушкой.

Она подчеркнула, что скрывать личную жизнь долгое время - «сложно и не имеет смысла». Касаткина заявила, что самое главное - жить в комфорте с собой.

«Даша Касаткина - наша лучшая теннисистка совершила камин аут - сильный цельный человек, выбрала осознанную свободу в столь сложное время - мужественный поступок умного Человека», - написала Литвинова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее Касаткину поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Дарья - молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно - только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива», - сказал он.

Российский теннисист Андрей Чесноков также заявил, что поддерживает Касаткину, добавив, что каждый имеет право на личную жизнь.

«Она нормальная девчонка, никого не убивает», - подчеркнул он.

Около спорта,Дарья Касаткина,Дмитрий Губерниев,Андрей Чесноков,Рената Литвинова,
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