Литвинова поддержала сделавшую каминг-аут Касаткину

Режиссер и актриса Рената Литвинова назвала мужественным поступок теннисистки Дарьи Касаткиной, сделавшей каминг-аут. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Первая ракетка России Дарья Касаткина ранее рассказала, что встречается с девушкой.
Она подчеркнула, что скрывать личную жизнь долгое время - «сложно и не имеет смысла». Касаткина заявила, что самое главное - жить в комфорте с собой.
«Даша Касаткина - наша лучшая теннисистка совершила камин аут - сильный цельный человек, выбрала осознанную свободу в столь сложное время - мужественный поступок умного Человека», - написала Литвинова (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ранее Касаткину поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Дарья - молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно - только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива», - сказал он.
Российский теннисист Андрей Чесноков также заявил, что поддерживает Касаткину, добавив, что каждый имеет право на личную жизнь.
«Она нормальная девчонка, никого не убивает», - подчеркнул он.