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1 час назад

В МВД Дагестана раскрыли детали дела футболиста Гаджиева

Lenta.ru

Бывшего футболиста клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Махача Гаджиева, задержанного в Москве, подозревают в хищении автомобиля стоимостью 1,8 миллиона рублей путем мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, раскрыв детали возбужденного против спортсмена уголовного дела.

В МВД Дагестана раскрыли детали дела футболиста Гаджиева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 35-летний житель Кизилюрта в начале 2017 года одолжил на сутки у знакомого автомобиль Kia Quoris и не вернул, распорядившись им по своему усмотрению. Хозяин машины, не дождавшись возврата транспорта, 13 июля 2022 года обратился в полицию с заявлением о совершении преступления.

Подозреваемый причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере. Его действия квалифицированы следствием по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), возбуждено уголовное дело. Фигурант дела был объявлен в федеральный розыск.

18 июля его задержали в Москве, откуда он будет этапирован в Дагестан.

Около спорта,Махач Гаджиев,
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