В Госдуме прокомментировали каминг-аут Касаткиной

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев пояснил в интервью изданию Ura.ru, что граждан должны интересовать спортивные достижения известной российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Ее личная жизнь, по его мнению, никого не должна волновать.
«Лично мне безразлична ее [Касаткиной] личная жизнь. Как она живет, с кем она живет. Хочет — заявляет об этом [каминг-ауте]. Хочет — не заявляет», - подчеркнул Дмитрий Свищев.
Чиновник отметил, что его волнуют только спортивные достижения теннисистки. В частности, то, что у нее есть шансы подняться в мировом рейтинге на более престижные позиции. Он призвал всячески помогать спортсменке, поддерживать ее.
Ранее сообщалось, что первая ракетка РФ Дарья Касаткина порекомендовала молодым спортсменам менять спортивное гражданство. Кроме того, она совершила каминг-аут.