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1 час назад

В Госдуме прокомментировали каминг-аут Касаткиной

Илья Родин

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев пояснил в интервью изданию Ura.ru, что граждан должны интересовать спортивные достижения известной российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Ее личная жизнь, по его мнению, никого не должна волновать.

«Лично мне безразлична ее [Касаткиной] личная жизнь. Как она живет, с кем она живет. Хочет — заявляет об этом [каминг-ауте]. Хочет — не заявляет», - подчеркнул Дмитрий Свищев.

Чиновник отметил, что его волнуют только спортивные достижения теннисистки. В частности, то, что у нее есть шансы подняться в мировом рейтинге на более престижные позиции. Он призвал всячески помогать спортсменке, поддерживать ее.

Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут

Ранее сообщалось, что первая ракетка РФ Дарья Касаткина порекомендовала молодым спортсменам менять спортивное гражданство. Кроме того, она совершила каминг-аут.

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