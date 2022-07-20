Уезжающих из РФ спортсменов призвали вернуть затраты государства

«Мне приписали, что я хочу ввести уголовное преследование за переходы в спортивные федерации других стран, но я написал совсем не о том. Государство тратит немалые деньги на подготовку чемпионов. Спортсмены, естественно, вольны, как и все люди, выбирать себе «новую Родину». Но пусть тогда сперва вернут те материальные затраты», - заявил он.