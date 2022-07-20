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2 часа назад

Уезжающих из РФ спортсменов призвали вернуть затраты государства

Алиса Селезнёва

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что спортсменам, меняющим спортивное гражданство, стоит вернуть государству потраченные на них деньги. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Он заявил, что сейчас законодательство ставит интересы индивидуума выше интересов общества и государства.

Касаткина не исключила, что сменит гражданство

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что идея Терюшкова не найдет поддержки.

В разговоре с «Царьградом» депутат прокомментировал свою инициативу.

«Мне приписали, что я хочу ввести уголовное преследование за переходы в спортивные федерации других стран, но я написал совсем не о том. Государство тратит немалые деньги на подготовку чемпионов. Спортсмены, естественно, вольны, как и все люди, выбирать себе «новую Родину». Но пусть тогда сперва вернут те материальные затраты», - заявил он.

Депутат добавил, что на каждого спортсмена, доходящего до олимпийского уровня, уходит несколько десятков миллионов рублей.

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