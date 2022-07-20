Ведущую Тартакову отстранили от работы на «Матч ТВ»

«В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире "Матч ТВ", поэтому даем ей время подумать над своими словами. До этого времени ведущей не будет в эфире», — написал Тащин.

Напомним, что ранее Тартакова в своих соцсетях заявила о недопустимости прозвучавших в «Есть тема!» обидных комментариев в адрес теннисистов Касаткиной и Андрея Рублева. В программе обсуждалась смена спортивного гражданства, а также каминг-аут Софьи. Тартакова назвала передачу «фрик-шоу», а Антона Анисимова — «плохим ведущим». Также она заявила, что «никто из действующих игроков не сможет больше общаться с телеканалом».