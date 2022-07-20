Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Тартакову отстранили от работы на «Матч ТВ» за критику программы о каминг-ауте Касаткиной

Елена Прошина

Руководство «Матч ТВ» отстранило от работы ведущую Софью Тартакову, ранее публично раскритиковавшую телеканал за шоу «Есть тема!» по поводу каминг-аута теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ведущую Тартакову отстранили от работы на «Матч ТВ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О данном решении сообщил в своем Telegram-канале генеральный продюсер Александр Тащин.

Он отметил, что публичное высказывание Тартаковой «идет вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики» телеканала и являются «непозволительными».

«В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире "Матч ТВ", поэтому даем ей время подумать над своими словами. До этого времени ведущей не будет в эфире», — написал Тащин.

Напомним, что ранее Тартакова в своих соцсетях заявила о недопустимости прозвучавших в «Есть тема!» обидных комментариев в адрес теннисистов Касаткиной и Андрея Рублева. В программе обсуждалась смена спортивного гражданства, а также каминг-аут Софьи. Тартакова назвала передачу «фрик-шоу», а Антона Анисимова — «плохим ведущим». Также она заявила, что «никто из действующих игроков не сможет больше общаться с телеканалом».

Стоит отметить, что Тартакова является PR-агентом Касаткиной и Рублева.

Около спорта,Александр Тащин,Дарья Касаткина,Андрей Рублев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители