«Это издевательство»: «благодарность» Нойера возмутила таксиста

Немецкий таксист прокомментировал подарок от голкипера ФК «Бавария» Мануэля Нойера. Он посчитал, что футболист отнесся к нему без уважения. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bild.

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Отмечается, что Нойер случайно оставил в салоне такси свой бумажник, в котором находились денежные средства в размере €800 и банковские карточки. Таксист обнаружил потерю и решил ее вернуть. Для того, чтобы встретиться с забывчивым клиентом, он проделал путь в 120 км и потратил €400 на топливо. Кошелек он передал помощнику футболиста.

Нойер, получив пропажу, посчитал необходимым поблагодарить водителя такси. Он отправил ему по почте свою футболку с автографом. Подарок вызвал у него негодование. Таксист пояснил, что у него большая семья, четверо детей, и футболка не является достойным возмещением его финансовых затрат на доставку.

«Такая награда — это издевательство! <...> Я ничего не могу сделать с этой майкой», - уточнил мужчина.