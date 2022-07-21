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2 часа назад

Матыцин назвал преступлением отстранение России от Олимпиады-2024

Илья Родин

Глава Минспорта России Олег Матыцин рассказал журналистам о своем отношении к инициативе проведения альтернативных международных соревнований. Он отметил, что не видит необходимости в этом. Об этом пишет «Матч ТВ».

Матыцин назвал преступлением отстранение России от Олимпиады-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после начала спецоперации на Украине руководство МОК посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований.

Министр пояснил, что в рамках существующих организаций, таких, как ШОС и БРИКС, существует большое количество разнообразных спортивных мероприятий.

Он полагает, что их вполне достаточно для того, чтобы российские спортсмены сохраняли конкурентоспособность. Поэтому считает нецелесообразным продумывать и вводить «некие альтернативные Игры».

Олег Матыцин выразил надежду, что функционеры МОК и национальных федераций осознают важное значение России для мирового спорта.

По его мнению, «лишать [россиян] права на участие в Олимпийских играх [...] будет преступлением», так как это негативно скажется на олимпийском движении в целом.

Кроме того, руководитель ведомства высказался о проходящих в Казани «Играх дружбы». Он рассказал, что эти соревнования показывают статус России как страны, готовой к проведению крупных спортивных мероприятий.

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