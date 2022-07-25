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2 часа назад

Валиева рассказала о запоминающемся подарке от Путина

Lenta.ruиещё 1

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о запоминающемся подарке от президента России Владимира Путина. Ее слова приводит Sport24.

Валиева рассказала о подарке от Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка заявила, что была впечатлена тем, что президент поздравил ее и сделал подарок на день рождения.

«Самым необыкновенный подарок был от Владимира Владимировича. Это было самым запоминающимся. Это было круто», — подчеркнула Валиева.

23 июля Валиева рассказала об эмоциях во время выступления на Олимпийских играх в Пекине. Отвечая на вопрос об Играх, 16-летняя фигуристка расплакалась. Спортсменка поделилась, что во время короткой программы сильно ощущала поддержку, несмотря на пустые трибуны.

Валиева является чемпионкой России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Также спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

Около спорта,Камила Валиева,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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