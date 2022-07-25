Щербакова выложила снимки с фотосессии на берегу моря

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки с фотосессии на закате на морском берегу.

Фото: ТАСС ТАСС

«Ловлю закат солнца», — подписала она фотографии.

Фото: Ярослава Юнусова

Фото: Ярослава Юнусова

Напомним, в Сочи Анна Щербакова выступила в ледовом шоу «Чемпионы», в котором представила свой новый показательный номер. Этот номер поставил ей призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух.